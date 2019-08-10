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حفلات عيد الأضحى.. عمرو دياب في العلمين الجديدة.. تامر حسني في عُمان.. رامي صبري في بورتو سعيد.. وحكيم بالساحل الشمالي

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:29 م
حفلات عيد الأضحى
حفلات عيد الأضحى
سعيد فراج
  • أصالة وماجد المهندس في لندن.. نانسي عجرم في دبي ومحمد عساف في العراق
  • محمود الليثي وبوسي على شواطئ الساحل الشمالي.. ثاني أيام العيد
  • أحمد شيبة في الزمالك رابع أيام العيد

يترقب عدد كبير من المطربين إحياء عدة حفلات غنائية لهم في مصر وعدد من الدول العربية، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد تنافسا كبيرا بين نجوم الغناء في مصر وخارجها.

ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، أبرز الحفلات المرتقبة خلال عيد الأضحى المبارك.

عمرو دياب
يحيي النجم عمرو دياب حفلا غنائيًا، يوم ١٦ أغسطس، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، في مدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في منطقة الميوزك أرينا، والتي تعد من أضخم الأماكن المخصصة لاستضافة الحفلات الكبرى.

وحددت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب أسعار التذاكر، حيث انقسمت إلى 3 فئات، وتتراوح أسعارها بين 500، و800، و1000 جنيه.

تامر حسني
وأعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن استعداده لإحياء حفل غنائي في سلطنة عُمان، يوم 15 أغسطس المُقبل، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

ونشر تامر حسني صورة لـ بوستر الحفل، وعلق قائلًا: «انتظروني إن شاء الله يوم ١٥ أغسطس في مهرجان صلالة السياحي على مسرح المروج - سلطنة عُمان.. الحفل من تنظيم شركة اوغاريت».

رامي صبري
كما يحيي الفنان رامي صبري حفلا غنائيا في بورتو سعيد، وذلك يوم 14 أغسطس الجاري، الموافق رابع أيام العيد، ويكون الحفل بمثابة الاحتفال بنجاح ألبومه الغنائي الجديد.

حكيم
ويحيي نجم الأغنية الشعبية حكيم حفلا غنائيا ساهرا له في الساحل الشمالي، يوم 13 أغسطس، والموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن يشدو حكيم بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب الجمهور.

أحمد شيبة
يحيي المطرب الشعبي أحمد شيبة أيضًا حفل غنائي ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس المقبل، في الزمالك.

محمود الليثي وبوسي
ويلتقي المطرب الشعبي محمود الليثي، مع المطربة الشعبية بوسي، في حفل غنائي واحد على شاطئ هاسيندا بالساحل الشمالي، بمشاركة الراقصة أوكسانا والدي جى هادي السباع، وذلك يوم 12 أغسطس (ثاني أيام عيد الأضحى).

أصالة تحيي حفلا مع ماجد المهندس
أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن جدول حفلات صيف لندن 2019، حيث تستعد الفنانة السورية أصالة نصري لإحياء حفل غنائي لها مع الفنان العراقي ماجد المهندس، في العاصمة الإنجليزية، يوم 13 أغسطس المُقبل، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

بلاك تيما
يحيى فريق بلاك تيما حفلا غنائيا ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس الحالى فى ساقية الصاوي في قاعة النهر.

ومن المقرر أن يقدم بلاك تيما خلال الحفل مجموعة متنوعة من اغانيه ومنها "أخبار..أهرام.. جمهورية، بحار، قول آه، زحمة، هندى، كل مرة، انت فاكرنى، وغيرها".

وائل كفورى
يستعد المطرب اللبناني وائل كفوري لإحياء حفل غنائي كبير في لبنان ضمن فعاليات ختام مهرجان القبيات الدولية، ومن المقرر إقامته غدًا، الأحد 11 أغسطس، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

محمد عساف
يستعد الفنان الفلسطيني محمد عساف، لإحياء أول حفل غنائي له في العراق يوم 14 أغسطس المُقبل، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، في نادي اليرموك بالعاصمة بغداد.

نانسي عجرم
كما تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي، 15 أغسطس الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك.

عاصي الحلاني
كذلك يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني لإحياء حفل غنائي في لندن، يوم 12 أغسطس، الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ويحيي حفلا آخر في سوريا يوم 14 أغسطس (رابع أيام العيد).

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