بي اوت تعود للعمل من جديد وتذيع مباراة ليفربول ونوريتش سيتى

أعلنت شبكة قنوات “beoutq” بي اوت كيو، عودتها للعمل مرة أخرى، بعد غلقها قبل يومين بداعي عمل تحديثات جديدة لمجابهة التشويش “حسبما ذكرت” على تردداتها.



وقام الحساب الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر للقناة صورة من مباراة ليفربول ونوريتش سيتى في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة.



وكتب معلقًا على الصورة :" “قلنا لكم اننا سنعود واليوم عدنا ⁩.. انتظروا ان شاء الله العوده علي جميع الاجهزة.. العوده للاسف في السعوديه فقط علي الجهاز الرسمي للتجربه علي بعض الاجهزه سيتم قطع البث ايضا لتكملت التحديث ليعمل علي كل الاجهزة”.