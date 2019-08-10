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رياضة

بي اوت تعود للعمل من جديد وتذيع مباراة ليفربول ونوريتش سيتى

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:23 ص
قناة بي اوت
قناة بي اوت
عمرو ابوبكر
أعلنت شبكة قنوات “beoutq” بي اوت كيو، عودتها للعمل مرة أخرى، بعد غلقها قبل يومين بداعي عمل تحديثات جديدة لمجابهة التشويش “حسبما ذكرت” على تردداتها.

وقام الحساب الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر للقناة صورة من مباراة ليفربول ونوريتش سيتى في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة.

وكتب معلقًا على الصورة :" “قلنا لكم اننا سنعود واليوم عدنا ⁩.. انتظروا ان شاء الله العوده علي جميع الاجهزة.. العوده للاسف في السعوديه فقط علي الجهاز الرسمي للتجربه علي بعض الاجهزه سيتم قطع البث ايضا لتكملت التحديث ليعمل علي كل الاجهزة”.
بي اوت تعود للعمل من جديد وتذيع مباراة ليفربول ونوريتش سيتى

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