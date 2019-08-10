حاولوا الاستغاثة..امرأة تنقذ طفلًا من الغرق ويموت إخوته لعدم رؤيتها لهم بتكساس

أنقذت امرأة طفلا من الغرق في سيلفان بيتش بولاية تكساس الأمريكية بعد ظهر الخميس، حيث كانت تتمشى على الشاطئ مع كلبها عندما شاهدت شخصين بالغين يغرقان تحت الماء، فأسرعت لإنقاذهما.



لم تعلم المرأة التي أنقذت حياة صبي يبلغ من العمر 10 سنوات من الغرق بأن أشقاء الطفل الثلاثة ماتوا في نفس الحادث المأساوي وفقًا لـ ABCنيوز، فلم ترى إلا ذلك الطفل وعلمت فيما بعد بالأمر مما أصابها "بالحسرة".



كانت فيرونيكا ألفاريز البالغة من العمر 23 عامًا مع كلبها على الشاطئ قبل أن تلقي بنفسها إلى الماء لإنقاذ الطفل الذي رأته، وقالت في مقابلة مع قناة KTRK "لقد رأيت أمي وأبي يموتان في صغري، لذا لم أستطع المقاومة".



قالت الفاريز بأنها قفزت في الماء وذهبت إلى الصبي الأول الذي رأته، "لم يكن يسبح، لقد كان في حالة صدمة، غير مقاوم عندما أمسكته"، مضيفة أن هدفها الأول كان مجرد إبقاء رأسه فوق الماء ليتنفس.



بينما حاول الناس إخراج ألفاريز والصبي من الماء كان التيار يجرهم بقوة، ما لم تكن تعرفه المرأة أنه كان هناك 3 أطفال أصغر سنًا في الماء أيضًا، قالت شعرت بأيادي من حولي لكني لم أدرك أنهم أطفالًا يغرقون" وانهارت من شدة القهر، وغرق الأطفال من شدة التيار المائي وهم يسبحون، بعدما تخطوا علامة السلامة المائية.