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فن

أصالة تعلق على أول مشاهدها في السينما

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:59 ص
أصالة
أصالة
سعيد فراج
نشرت إحدى المعجبات بالفنانة السورية أصالة نصري، مقطع فيديو قصير عبر تويتر، ظهرت فيه أصالة في أحد مشاهدها بفيلم «ولاد رزق 2»، والذي يعد أولى أعمال أصالة في التمثيل.

ووجهت المعجبة تعليقًا لـ أصالة، قائلة: «فين التمثيل ف الموضوع بس .. والله دي علي طبيعتها وخفة دمها المعتاده يعني»، لترد أصالة عليها قائلة: «هوّه هيك .. وبعد مجهود جهيد».

فيلم ولاد رزق 2 من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان.

واستعان المخرج طارق العريان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهيني.

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