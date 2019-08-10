2 مليون حاج على جبل عرفات ومنى.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ارتفاع عدد ضحايا تفجير معهد الأورام في مصر لـ 23 شهيدا

الحريري: المصالحة تمت.. والحكومة اللبنانية تعود

أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس الجديدة

تصاعد حدة المواجهات بعدن وجوتيرس يدعو لوقف الأعمال العسكرية

عدد ضخم لمرشحي انتخابات الرئاسة التونسية

بسبب الانفاق العسكري.. أمريكا تهدد ألمانيا بنقل قواتها لبولندا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن عدد ضحايا تفجير معهد الأورام الإرهابي قد ارتفع، أمس الجمعة، إلى 23 شهيدًا، وذلك بعد يومٍ واحد من كشف وزارة الداخلية لهوية المنفذ والمخططين للحادث الإرهابي، والذي يدعى عبد الرحمن خالد محمود.





وذكرت "الجريدة" أن وزارة الداخلية المصرية أعلنت درجة الاستعداد القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمني لقوات الشرطة بمختلف المواقع تزامنا مع حلول عيد الأضحى، مشيرةً إلى أن الإجراءات والخطط الأمنية تضمنت نشر الإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور ودور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية، فضلا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتعزيز الخدمات بالمتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمناطق التجارية التي تشهد تجمعات جماهيرية.





وأفادت "الراي" بأن قناة السويس الجديدة استقبلت، صباح أمس الجمعة، أكبر سفينة حاويات في العالم MSC Gülsün، فئة Megamax 24، بطاقة 23 ألف حاوية، والتي يبلغ طولها 400 متر، فيما قال رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة الفريق مهاب مميش، إن الحاوية العملاقة تعد واحدة ضمن "11 سفينة شقيقة" بدأ الخط الملاحي MSC ببنائها فى عام 2017.





على الصعيد الإقليمي والدولي، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قوله إن عدد القوى العاملة لخدمة الحجاج بلغ أكثر من 350 ألف من العسكريين والمدنيين، مؤكدًا أن عدد الحجاج الذين وصلوا بلغ أكثر من مليوني حاج، وأن لجنة الحج تجتمع بعد أسبوع واحد من انتهاء الحج لبحث السلبيات والتطوير القادم.





وذكرت "الوطن" أن ما لا يقل عن ثمانية مدنيين قتلوا أمس الجمعة في عدن المقر المؤقت لحكومة اليمن المعترف بها دوليا، وسط تجدد الاشتباكات بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الحكومة، مشيرةً إلى أن جامعة الدول العربية أعربت عن قلقها "البالغ" بشأن تطورات الأوضاع فى مدينة عدن اليمنية.





في نفس الصدد، ذكرت "الأنباء" أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جويتريس دعا أطراف الصراع "للدخول في حوار شامل لحل الخلافات وبحث تخفيف المخاوف المشروعة لجميع اليمنيين ".





وأبرزت "الراي" كلمة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بأن الحكومة اللبنانية ستجتمع صباح اليوم السبت لتنهي أسابيع من الشلل السياسي بعد مصالحة بين السياسيين الدروز المتنافسين، مضيفًا: "من الآن ستكون هناك صفحة جديدة وسنتعاون جميعا من أجل مصالح لبنان".





وقالت "القبس" إن تصريحات الحريري تأتي إثر نجاح لقاء المصالحة الذي عقد في القصر الجمهوري بين رئيس الحزب الاشتراكي، وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديمقراطي، طلال أرسلان، بحضور الرؤساء الثلاثة، مشيرةً إلى أن جلسة الحكومة اللبنانية هي الأولى منذ أواخر شهر يونيو الماضي بعد تعطيل تسببت به تداعيات حادثة قبرشمون.





وأفادت "الجريدة" بأن وزارة العدل الأميركية أعلنت أنه جرى الحُكْم على رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين بالسجن خمسة أعوام ودفْع غرامة مالية قيمتها 50 مليون دولار، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي بعدما كان تاج الدين أقرّ في ديسمبر الماضي بالذنب بتهمة الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أميركية.





وذكرت "الراي" أن 98 مرشحا قدموا ملفاتهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة المقررة في سبتمبر، بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غلق باب الترشحات، الجمعة.





دوليًا، قالت "الوطن" إن سفير الولايات المتحدة إلى ألمانيا ريتشارد جرينيل أكد أن عدم رغبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيادة الإنفاق العسكري قد لا يترك للولايات المتحدة خيارا سوى نقل القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا إلى بولندا.



