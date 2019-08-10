أول تعليق من فتحي عبد الوهاب بعد وفاة والدته

اشكر كل من تفضل بالمواساة وتقديم واجب العزاء ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم — fathy abdel wahab 🇪🇬 (@FathyAbdelWahab) August 10, 2019

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب، تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، وجه فيها الشكر لكل من شاطره الأحزان، بعد وفاة والدته، صباح يوم الخميس 8 أغسطس.وكتب فتحي عبد الوهاب في تغريدته على تويتر، قائلًا: «اشكر كل من تفضل بالمواساة وتقديم واجب العزاء ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم».وكان الفنان فتحي عبد الوهاب، قد أعلن على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وفاة والدته، صباح يوم الخميس، 8 أغسطس.وقام فتحي عبد الوهاب بتشييع جثمان والدته عقب صلاة ظهر الخميس، إلى مقابر الأسرة بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، بعيدًا عن الصحافة والإعلام.وأقيم عزاء والدة فتحي عبد الوهاب، في دار مناسبات المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، مساء أمس الجمعة، وشهد العزاء حضور كل من: «محمد عادل إمام، مصطفى شعبان، خالد زكي، صلاح عبدالله، علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، أوس أوس، سليمان عيد، أحمد صيام، فتوح أحمد، عمرو مصطفى متولي، وآخرين».