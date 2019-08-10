أول تعليق من اليابان على قذائف كوريا الشمالية الجديدة

قالت الحكومة اليابانية، إن المقذوفين اللذان أطلقتهما كوريا الشمالية فجر اليوم السبت، لم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لها ولم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد.





وبحسب وكالة كيودو للأنباء، "أكدت الحكومة اليابانية اليوم السبت، أنه لم تصل أي صواريخ باليستية إلى أراضي اليابان أو إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة"، مشيرة إلى أن:"المقذوفين اللذان أطلقتهما كوريا الشمالية لم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد".



