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فن

إجعلنا مِمَن عفوت عنهم.. أحلام تدعو الله في يوم عرفة

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:48 ص
احلام
احلام
سعيد فراج
كتبت الفنانة الإمارتية أحلام الشامسي، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، دعت فيها الله في يوم عرفة، قائلة: «اللهمَّ في فجر يوم عرفة ، إجعلنا مِمَن عفوت عنهم ، و رضيت عنهم ، و غفرت لهم ، و حرمتهم على النار ، و كتبت لهم الجنه يا اللّه».

على صعيد آخر، أعلنت شبكة قنوات ام بي سي عن مشاركة أحلام في الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ذا فويس.

يذكر ان آخر أعمال المطربة احلام كان فيديو كليب أغنية "أبرحل" والذي تم طرحه على اليوتيوب وحقق اعلي المشاهدات.

أغنية "أبرحل" هي من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، مكس جاسم محمد وإيقاع ابراهيم حسن.

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