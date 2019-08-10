لا يوجد أخبار اليوم.. صحيفة لبنانية تصدم جمهورها بجريدة فارغة

صدمت صحيفة لبنانية بارزة جمهورها يوم الخميس على أكشاك بيع الصحف بجملة "لا يوجد أخبار اليوم" على صفحتها الأولى، وذلك خلال الاحتجاج الثاني لهذا العام من قبل صحيفة "دايلي ستار" اللبنانية على الأزمة السياسية المستمرة في البلاد.



في تصفحك لـ10 صفحات فارغة في الجريدة، سردت بجمل قصيرة سلسلة من المشاكل بما في ذلك "الجمود الحكومي"، التلوث، البطالة، الأسلحة غير القانونية والدين العام.



واختتمت في صفحتها الخلفية بجملة "استيقظوا قبل فوات الأوان!"، مع صورة وحيدة للأرز، الذي هو الشعار الوطني للبلاد، وفقًا لـ AFP.



وقال جوزيف حبوش -محرر الصحيفة على الإنترنت- بأن هذه الخطوة تهدف إلى نقل الإحساس بالخطر إلى الطبقة الحاكمة، "أردنا أن نوجه تحذيرًا للسياسيين والمسؤولين بأن الوضع قد وصل إلى مستوى ينذر بالخطر".



في أكتوبر من العام الماضي، نشرت جريدة "النهار" أقدم جريدة في البلاد صفحة فارغة تماما للاحتجاج على الجمود السياسي حول تشكيل مجلس الوزراء، وقد تشكلت الحكومة في يناير بعد توقف دام ثمانية أشهر.



الغريب أن الحكومة لم تجتمع لأكثر من شهر منذ تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل اثنين من الحراس الشخصيين لأحد الوزراء، وفي تعليق نادر حذرت السفارة الأمريكية يوم الأربعاء من أي توترات بسبب الحادث الذي وقع في قبر الشامون في 30 يونيو.



يذكر أن النمو الاقتصادي كان قد انخفض في لبنان كنتيجة للجمود السياسي الذي لا نهاية له في السنوات الأخيرة، والذي تفاقم مع اندلاع الحرب الأهلية في 2011 بسوريا المجاورة.



تستضيف البلاد 1.5 مليون سوري فروا من النزاع، وغالبًا ما يتحملون المسؤولية في لبنان عن الضغط على اقتصاد يعاني بالفعل، حيث تبلغ نسبة البطالة أكثر من 20% وفقا للحكومة.