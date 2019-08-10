لإفساد مخطط اليهود باقتحام الأقصى.. الفلسطينيون يغلقون جميع المساجد في العيد

قررت المنظمات الفلسطينية في القدس إغلاق جميع المساجد في المدينة خلال عيد الأضحى في محاولة لحماية المسجد الأقصى من الغارات المخطط لها من قبل المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين، حيث سيقوم جميع الفلسطينين بأداء صلاة العيد في المسجد الأقصى.



يأتي عيد الأضحى المبارك هذا العام بالتزامن مع المهرجان اليهودي لـ Tisha B'Av في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقد دعت الجماعات اليهودية المتطرفة لإعادة بناء المعبد اليهودي القديم واقتحام المسجد الأقصى لإجراء الصلوات اليهودية في الساحة، وذلك لتعطيل شعائر العيد على المسلمين.



أعلن الفلسطينيون مؤخرا بأنهم سيغلقون جميع المساجد في جميع أنحاء المدينة، مما يسمح فقط بأداء صلاة العيد في الأقصى في محاولة لحماية الساحة المقدسة والمسجد.



جاء ذلك في بيان وقّعت عليه شخصيات إسلامية بارزة في القدس، بمن فيهم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ، والشيخ عكريمة صبري رئيس مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية والمقدسات، والشيخ عبد العظيم سلهب، ومفتي القدس وفلسطين الشيخ محمد حسين.



وطالب البيان وفقًا لصحيفة ميدل إيست مونيتور جميع الأئمة بالإعلان عن سياستهم أمس خلال صلاة الجمعة، مضيفًا بأن أهل القدس سيفسدون خطط المستوطنين باقتحام الموقع المقدس.



كما أكدت بأن هذه الخطوة تأتي ردًا على إعلان الشرطة الإسرائيلية بأنها ستجري "تقييمًا" للوضع في الأقصى في الساعات الأولى من عيد الفطر لتقرر ما إذا كانت ستسمح لليهود بالوصول إلى المجمع أم لا، على الرغم من أن اليهود ممنوعون من الدخول أو الصلاة في الموقع بموجب اتفاق الوضع الراهن .



كشفت وزارة الأوقاف الدينية التابعة للسلطة الفلسطينية هذا الأسبوع بأن القوات الإسرائيلية نفذت 75 انتهاكًا للمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل خلال الشهر الماضي وحده.



كما حذرت الوزارة من طول عمليات التوغل التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين ، مشيرة إلى مثال أحد المستوطنين الذين أدوا طقوس يهودية في المجمع، بينما حاول العديد من المستوطنين فعل الشيء نفسه في باب الرحمة بالمجمع (البوابة الذهبية).