ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لإفساد مخطط اليهود باقتحام الأقصى.. الفلسطينيون يغلقون جميع المساجد في العيد

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:25 ص
الأقصى فلسطين
الأقصى فلسطين
عزة عاطف
قررت المنظمات الفلسطينية في القدس إغلاق جميع المساجد في المدينة خلال عيد الأضحى في محاولة لحماية المسجد الأقصى من الغارات المخطط لها من قبل المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين، حيث سيقوم جميع الفلسطينين بأداء صلاة العيد في المسجد الأقصى.

يأتي عيد الأضحى المبارك هذا العام بالتزامن مع المهرجان اليهودي لـ Tisha B'Av في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقد دعت الجماعات اليهودية المتطرفة لإعادة بناء المعبد اليهودي القديم واقتحام المسجد الأقصى لإجراء الصلوات اليهودية في الساحة، وذلك لتعطيل شعائر العيد على المسلمين.

أعلن الفلسطينيون مؤخرا بأنهم سيغلقون جميع المساجد في جميع أنحاء المدينة، مما يسمح فقط بأداء صلاة العيد في الأقصى في محاولة لحماية الساحة المقدسة والمسجد.

جاء ذلك في بيان وقّعت عليه شخصيات إسلامية بارزة في القدس، بمن فيهم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ، والشيخ عكريمة صبري رئيس مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية والمقدسات، والشيخ عبد العظيم سلهب، ومفتي القدس وفلسطين الشيخ محمد حسين.

وطالب البيان وفقًا لصحيفة ميدل إيست مونيتور جميع الأئمة بالإعلان عن سياستهم أمس خلال صلاة الجمعة، مضيفًا بأن أهل القدس سيفسدون خطط المستوطنين باقتحام الموقع المقدس.

كما أكدت بأن هذه الخطوة تأتي ردًا على إعلان الشرطة الإسرائيلية بأنها ستجري "تقييمًا" للوضع في الأقصى في الساعات الأولى من عيد الفطر لتقرر ما إذا كانت ستسمح لليهود بالوصول إلى المجمع أم لا، على الرغم من أن اليهود ممنوعون من الدخول أو الصلاة في الموقع بموجب اتفاق الوضع الراهن .

كشفت وزارة الأوقاف الدينية التابعة للسلطة الفلسطينية هذا الأسبوع بأن القوات الإسرائيلية نفذت 75 انتهاكًا للمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل خلال الشهر الماضي وحده.

كما حذرت الوزارة من طول عمليات التوغل التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين ، مشيرة إلى مثال أحد المستوطنين الذين أدوا طقوس يهودية في المجمع، بينما حاول العديد من المستوطنين فعل الشيء نفسه في باب الرحمة بالمجمع (البوابة الذهبية).

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بث مباشر لشعائر صلاة فجر يوم عرفة من الحرم المكي

شاهد.. هدف محمد صلاح في شباك نورويتش سيتي

تفاصيل اتصال ولي عهد أبو ظبي بالملك سلمان

علقوه وسحلوه .. قرويون يعتدون على شاب بوحشية لاتهامه بسرقة محمول.. فيديو

شاهد.. لحظة استبدال كسوة الكعبة القديمة بأخرى جديدة

بي اوت تعود للعمل من جديد وتذيع مباراة ليفربول ونوريتش سيتى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه

تسريحات أطفال العيد بالخطوات.. صور