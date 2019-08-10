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أندونيسيا تشدد الرقابة على المداخن الصناعية لوقف تلوث الهواء

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:55 م
صدى البلد
أ ش أ
شددت الحكومة الأندونيسية من رقابتها على المداخن الصناعية لمكافحة تلوث الهواء والضباب الدخاني الذي يخنق العاصمة.

وذكرت صحيفة جاكرتا بوست على الإنترنت، أن هذا يأتي بعد أن وضعت جاكرتا قيودا جديدة على استخدام السيارات الخاصة في محاولة للحد من تلوث الهواء.

وتكثف وكالة حماية البيئة في جاكرتا جهودها لاتخاذ إجراءات رادعة ضد المنشآت الصناعية التي يتبين أنها تلوث الهواء من خلال المداخن الخاصة بهم، حيث تبين لمسؤولي الوكالة أن العديد من المداخن الصناعية بالعاصمة لا تلبي معايير جودة الهواء في أنظمة الترشيح.

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