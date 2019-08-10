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كوريا الجنوبية: بيونج يانج تستعرض قوتها

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:04 ص
الجيش الكوري الشمالي
الجيش الكوري الشمالي
أ ش أ
أوضح المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم السبت أنه يعتقد بأن إطلاق الشطر الشمالي مقذوفين مجهولي الهوية يعد استعراضا لقوتها ضد التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي سيبدأ الجزء الرئيسي منها غدا الأحد وستستمر لمدة أسبوعين.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كو مين-جونج قولها "إن مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي جونج وي-يونج عقد اجتماعا عن طريق الفيديو مع وزير الدفاع جونج كيونج-دو ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني سوهون في وقت مبكر من صباح اليوم".
وأضافت أن الوزراء المعنيين يرون أن الإطلاق يهدف أيضا إلى اختبار قدرة الصواريخ قصيرة المدى والتي طورتها كوريا الشمالية حديثا.
وقالت "كو" إن الوزراء يعتقدون أن كوريا الشمالية تجري تدريباتها العسكرية الصيفية حاليا، ولا توجد تحركات عسكرية ضد كوريا الجنوبية، بيد أن الوزراء دعوا الشمال إلى وقف التحركات العسكرية حيث أن إطلاق سلسلة من الصواريخ قد يصعد حدة التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.
وأفادت أنه تم تقدير ما أطلقتهما بيونج يانج على أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى وفقا للوزراء.
يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في وقت مبكر من اليوم السبت مقذوفين مجهولي الهوية في اتجاه البحر الشرقي بالقرب من مدينة هام هيونج الساحلية الشرقية بإقليم هام كيونج الجنوبي في اتجاه البحر الشرقي في غضون الساعة 5:34 و5:50 على التوالي.
وأوضحت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية اليوم السبت أن الجيش الكوري الجنوبي رصد ما أطلقتهما كوريا الشمالية وأفادت بأنها تعتقد بأنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى.

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