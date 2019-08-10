ننشر أسماء أوائل كلية الآداب جامعة حلوان بالفرقة الثالثة..صور

أعلن اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة حلوان كشف بأسماء أوائل ( الفرقة الثالثة ) بالكلية من العام الجامعى 2018-2019 للأقسام الآتية:





- قسم المسرح ، اللغة العربية ، اللغة العبرية، اللغات الشرقية ، اللغة الإيطالية ،المكتبات والمعلومات ، الإعلام ، الجغرافيا ، التاريخ ،علم النفس ، الآثار ، علم الاجتماع ، اللغة الألمانية ، اللغة الصينية ، اللغة الإسبانية .





وصرح محمد هشام عضو اتحاد طلاب كلية الآداب بأن الهدف من إعداد قائمة بأوائل طلاب الكلية بجميع الأقسام هو: تشجيع الطلاب الحاصلين على الترتيب على دفعهم على الاستمرار بالنجاح والتفوق الدائم.







