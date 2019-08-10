ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر أسماء أوائل كلية الآداب جامعة حلوان بالفرقة الثالثة..صور

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:34 ص
صدى البلد
كريم ناصر
أعلن اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة حلوان كشف بأسماء أوائل ( الفرقة الثالثة ) بالكلية من العام الجامعى 2018-2019 للأقسام الآتية:

- قسم المسرح ، اللغة العربية ، اللغة العبرية، اللغات الشرقية ، اللغة الإيطالية ،المكتبات والمعلومات ، الإعلام ، الجغرافيا ، التاريخ ،علم النفس ، الآثار ، علم الاجتماع ، اللغة الألمانية ، اللغة الصينية ، اللغة الإسبانية . 

وصرح محمد هشام عضو اتحاد طلاب كلية الآداب بأن الهدف من إعداد قائمة بأوائل طلاب الكلية بجميع الأقسام هو: تشجيع الطلاب الحاصلين على الترتيب على دفعهم على الاستمرار بالنجاح والتفوق الدائم. 


جدير بالذكر أن الكلية قد أعلنت أن نتيجة الالتماسات الخاصة بالنتائج ستعلن بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.
ننشر أسماء أوائل كلية الآداب جامعة حلوان بالفرقة الثالثة..صور
ننشر أسماء أوائل كلية الآداب جامعة حلوان بالفرقة الثالثة..صور
ننشر أسماء أوائل كلية الآداب جامعة حلوان بالفرقة الثالثة..صور
ننشر أسماء أوائل كلية الآداب جامعة حلوان بالفرقة الثالثة..صور
ننشر أسماء أوائل كلية الآداب جامعة حلوان بالفرقة الثالثة..صور
ننشر أسماء أوائل كلية الآداب جامعة حلوان بالفرقة الثالثة..صور
ننشر أسماء أوائل كلية الآداب جامعة حلوان بالفرقة الثالثة..صور
ننشر أسماء أوائل كلية الآداب جامعة حلوان بالفرقة الثالثة..صور
ننشر أسماء أوائل كلية الآداب جامعة حلوان بالفرقة الثالثة..صور
ننشر أسماء أوائل كلية الآداب جامعة حلوان بالفرقة الثالثة..صور
ننشر أسماء أوائل كلية الآداب جامعة حلوان بالفرقة الثالثة..صور
ننشر أسماء أوائل كلية الآداب جامعة حلوان بالفرقة الثالثة..صور
ننشر أسماء أوائل كلية الآداب جامعة حلوان بالفرقة الثالثة..صور
ننشر أسماء أوائل كلية الآداب جامعة حلوان بالفرقة الثالثة..صور

ترشيحاتنا

ببطن مكشوفة.. دينا مع إبنها فى حفل جينيفر لوبيز بالساحل الشمالى

حبس عامل مزق جسد بائع شاي بسبب معاكسة فتاة في بولاق أبو العلا

تقودها سيدة.. حبس عصابة سرقة السيارات بالإكراه في الوايلي

شاهد.. لحظة استبدال كسوة الكعبة القديمة بأخرى جديدة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين على حدود غزة

بعد محاولة قتلهما.. أوزيل وكولاسيناك خارج تشكيلة أرسنال أمام نيوكاسل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه

تسريحات أطفال العيد بالخطوات.. صور