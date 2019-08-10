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قبل العيد.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول اللحم

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:07 ص
أضرار الإفراط في
أضرار الإفراط في تناول اللحم
هاجر هانئ
يحل غدا، الأحد، أول أيام عيد الأضحى، وأبرز طقوسه تناول اللحم، ويقبل الكثير من الأشخاص على تناولها بشكل مفرط مما يعرض حياتهم للخطر.

وقال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إن المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل القلب والسكري والضغط والكبد والكلى، لابد أن يتناولوا اللحوم بطريقة مناسبة حتى لا تتسبب في تفاقم أعراض هذه الأمراض.

وأضاف الدكتور محسن النادى أن الإفراط في تناول اللحم يمكن أن يقود إلى إصابتك بأمراض القلب وانسداد الشرايين وارتفاع نسبة الكوليسترول والإصابة بمرض النقرس أيضا.

وينصح استشارى الطب البديل، بعدم الإفراط فى تناول اللحم، وتناول ما لا يزيد على 65-100 جرام من اللحم الأحمر 3-4 مرات أسبوعيًا، كما يفضل تناول كميات قليلة من اللحم بجانب الخضراوات مثل الجزر والفلفل والفجل والجرجير والبقدونس والبروكلي والخرشوف، وذلك لأن هذه الأطعمة تساعد على الهضم وتحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من أضرار تناول اللحوم، مع إضافة بعض النقاط من زيت الزيتون.

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