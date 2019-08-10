ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حرمان عراقية من الحصول على الجنسية السويسرية لتكرارها كلمة 200 مرة

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:37 ص
جواز سفر سويسري
جواز سفر سويسري
أ ش أ
حرمت امرأة عراقية، تعيش في سويسرا منذ 20 عاما، من الحصول على الجنسية السويسرية في إقليم شفيتس بعد أن رددت كلمة "أه" أكثر من 200 مرة في مقابلة منح الجنسية.

وذكر موقع (لوكال) الإخباري أن السيدة، التي لم يذكر اسمها وهي أم لطفلين، وزوجها العراقي يعيشان في إنجنبول بالإقليم منذ 20 عاما، وقد حصل زوجها على جواز السفر السويسري بعد محاولتين، بيد أنه رفض طلبها، رغم أنها مندمجة بشكل جيد في المجتمع ولديها معرفة سياسية وجغرافية مطلوبة.

لكن في مقر سلطة التجنس في إنجنبول بكانتون شفيتس، كشف تسجيل لمقابلتها أنها قالت "اه" أكثر من 200 مرة عند طرح الأسئلة. وخلصت السلطات إلى أن مهاراتها في اللغة الألمانية لم تصل إلى المرحلة المطلوبة.

وبعد رفضها من قبل محل إقامتها، أحالت المرأة قضيتها إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية، قائلة إن تسجيلات المقابلة أجريت بدون موافقتها.

موضوعات متعلقة

المصريون لن ينجوا.. تعديلات صادمة على قانون الجنسية الألمانية

البرلمان يوافق على قانون الإقامة والجنسية مقابل الاستثمار

ترشيحاتنا

لجنة الفتوى تحدد للحجاج أفضل مكان للوقوف بعرفة

عدن.. سقوط معسكر اللواء الرابع بحماية رئاسية على يد الانتقالي الجنوبي

بتكلفة 24 مليون ريال.. تغيير كسوة الكعبة المشرفة.. فيديو

قلب الاخت.. حاولت إنقاذ شقيقها من الغرق فـ جرفهما التيار بسوهاج

بريطانيا تغرق في الظلام الدامس.. وتغريدات ساخرة: جربوا تقفلوها وتشغلوها تاني

صحيفة الرياضية ساعات تفصل رحيل علي معلول عن الأهلي الى نادي سعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه

تسريحات أطفال العيد بالخطوات.. صور