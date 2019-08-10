إندونيسيا تسعى لاستخدام الطاقة الشمسية لتفادي الظلام في جاكرتا

تسعى إندونيسيا لتركيب الألواح الشمسية في جاكرتا لتفادي الظلام الذي أصاب العاصمة مؤخرا بسبب انقطاع التيار الكهربائي.



وقال حاكم جاكرتا أنيس باسويدان، وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية على الإنترنت "لقد ناقشنا العديد من التدابير الاستراتيجية، بما في ذلك الترويج لاستخدام الألواح الشمسية، نريد الحصول على المزيد من مولدات الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء وأن تكون متوفرة بسهولة في كل مكان بأنحاء المدينة".



وأشار باسويدان إلى أنه سبق وأن ناقش مسألة تركيب الألواح الشمسية مع وزير الطاقة والثروة المعدنية، قبل انقطاع الكهرباء الذي دام لفترة طويلة مؤخرا.