ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شركة طيران بريطانية تقدم تخفيضات ضخمة على رحلاتها الجوية

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:38 ص
شركة ريان آير البريطانية
شركة "ريان آير" البريطانية
أ ش أ
في محاولة لجذب مزيد من العملاء في ظل احتدام المنافسة بين مختلف شركات الطيران.. قررت شركة "ريان آير" البريطانية الشهيرة للطيران منخفض التكاليف تقديم تخفيضات ضخمة على مختلف رحلاتها الجوية.

وذكرت صحيفة (ديلى ستار) أنه بات بوسع عملاء الشركة الحصول على رحلات مخفضة للغاية لأسبانيا واليونان وقبرص وإيطاليا ووجهات أخرى.

وأضافت الصحيفة أنه بوسع عملاء الشركة حاليا على سبيل المثال، حجز رحلة جوية لجزيرة مايوركا الاسبانية مقابل 99ر9 جنيه استرليني، كما يمكنهم التوجه إلى مالطا مقابل 99ر7 جنيه إسترليني، بينما تتكلف الرحلة إلى بافوس في قبرص 99ر19 جنيه إسترلينى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يؤكد خصوصية منطقة شرق المتوسط.. الخطوط الجوية البريطانية تعود إلى القاهرة.. تعاون عسكري سعودي أمريكي.. صحف السعودية

ترشيحاتنا

تسريحات الشعر الطويل للعيد.. صور

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه

الدولار بـ16.61 جنيه للشراء.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنوك 10-8-2019 | فيديو

أرقام حاسمة وأهداف لا تنتهي.. محمد صلاح فخر العرب بلا منازع.. فيديو

الطماطم بـ4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 10-8- 2019.. فيديو

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين على حدود غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه

تسريحات أطفال العيد بالخطوات.. صور