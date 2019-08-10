الدولار بـ16.61 جنيه للشراء.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنوك 10-8-2019 | فيديو

استقر سعر الدولار في مصر في البنوك اليوم السبت 10 – 8 – 2019، أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.61 جنيه للشراء مقابل 16.51 جنيه للبيع.





واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم في البنوك وأسعار العملات الأجنبية اليوم، السبت 10– 8 – 2019، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.





وجاء سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 10 – 8 – 2019، على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي: بيع 16.61 جنيه، وشراء 16.51 جنيه.

سعر اليورو: بيع 18.34 جنيه، وشراء 18.23 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني: بيع 20.13 جنيه، وشراء 20.01 جنيه.

سعر الين اليابانى: بيع 15.27 جنيه، وشراء 15.17 جنيه.

سعر الفرنك السويسري: بيع 16.68 جنيه، وشراء 16.58 جنيه





أما أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 10– 8 – 2019، فجاءت على النحو التالي:





الجنيه الذهب 5342 جنيهًا

عيار 24 بـ 751 جنيهًا

عيار 21 بـ 657 جنيهًا