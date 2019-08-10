ناهد السباعي تنعي طليقة أحمد السعدني

نعت الفنانة ناهد السباعي، طليقة الفنان أحمد السعدني وام أولاده امل سليمان التي وافتها المنية أمس الجمعة.



ونشرت ناهد عبر خاصية الستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لـ امل مع ابنائها وعلقت قائلة :" الله يرحمك يا حبيبتي".



سيطرت حالة من الحزن على أصدقاء ومحبي أمل سليمان طليقة أحمد السعدني وأم أولاده ، بعد رحيلها اليوم الجمعة، 9 أغسطس، وظل أصدقاؤها ينعونها بكلمات من الحزن والأسى، ويرددون دعوات الرحمة على روحها.



وتوفيت مساء ، الجمعة، أمل سليمان طليقة أحمد السعدني وأم أولاده، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة نُقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.