درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في القاهرة والمحافظات.. فيديو

تشهد درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 10 - 8 - 2019، ارتفاعًا نسبيًا عن الفترة الماضية بمعدل درجة إلى درجتين مئوية، حسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حيث يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



كما تشير درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 10 - 8 - 2019، إلى قلة الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.



ويستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 10 - 8 - 2019 بالقاهرة والمحافظات.



درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



القاهرة 26 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 24 35

دمنهور 25 34

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 23 32

السلوم 23 33

سيوة 25 37

بورسعيد 24 33

دمياط 25 32

الزقازيق 25 37

الاسماعيلية 24 38

السويس 24 37

العريش 24 33

رفح 23 32

رأس سدر 27 38

نخل 19 36

نويبع 28 36

طابا 28 35

كاترين 18 31

الطور 26 37

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 35

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 26 38

أسيوط 25 40

سوهاج 26 40

قنا 27 40

الأقصر 27 41

أسوان 30 41

أبوسمبل 26 40

الوادى الجديد 24 41

شلاتين 28 37

ابو رماد 28 36

حلايب 30 35

رأس حدربة 29 34

