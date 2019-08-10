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بث مباشر مباراة توتنهام واستون فيلا في الدوري الانجليزي

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:27 ص
تريزيجية
تريزيجية
حسن العمدة
يبدأ نادي أستون فيلا الانجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه ، أولى مبارياته في النسخة الجديدة من الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2019/2020، اليوم عندما يلتقي نادي توتنهام على ملعب توتنهام هوتسبر، وذلك في تمام الساعة السادسة ونصف مساء اليوم السبت 9 أغسطس 2019، ويمكنكم مشاهدة المباراة بين استون فيلا وتوتنهام من خلال هذا البث المباشر.

ويخوض تريزيجيه، أول لقاءاته في تجربته الجديدة بمسابقة الدوري الانجليزي مع ناديه الجديد أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدى لاعب المنتخب الوطنى.

ويترقب عشاق الكرة المصرية الظهور الأول للنجم المصري محمود تريزيجيه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعدما إنضم لصفوف أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من قاسم باشا التركي في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي نحو 9 ملايين جنيه إسترليني.

وجاء التشكيل المتوقع توتنهام :

حارس مرمى : هوجو لوريس.
دفاع : يان فيرتونخين – توبي ألديرفيريلد – داني روز – كايل ووكر بيترز.
وسط : موسى سيسوكو – هاري وينكس – تانجي ندومبيلي.
هجوم : ايريك لاميلا – لوكاس مورا و هاري كين.

وجاء التشكيل المتوقع لاستون فيلا :
جيد ستير
نيل تايلور - تايرون مينجز - أكسيل توانزيبي - أحمد المحمدي
جاك جريليش - كونور هوريهان - جون ماكجين
أنور الغازي - جوناثان كودجيا - أندريه جرين

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