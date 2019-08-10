وفري فلوسك.. غسول طبيعى لتنظيف البشرة

فى ظل ارتفاع أسعار مستحضرات العناية بالبشرة، تبحث كل فتاة عن المنتجات غير المبالغ في سعرها، ولكن في الكثير من الأحيان تكون المستحضرات قليلة الثمن غير آدمية ولا يمكنك الاعتماد عليها واستخدامها.



ومن المنتجات التى تبحث عنها كل فتاة هى غسول البشرة الذى يقضى على الرواسب والبثور ويحمى الوجه من ظهور حب الشباب ويمنحها أيضا بشرة مشرقة، فقدمت الإعلامية رضوى الشربينى، وصفة طبيعية لتحضير غسول للبشرة فى المنزل بأقل التكاليف.



مكونات غسول البشرة:

2 ملعقة من الترمس المطحون

2 ملعقة من اللبن



طريقة استخدام غسول البشرة:

اخلطى المكونات مع بعضها وتقلب جيدا

ضعى الخليط على وجهك ثم قومى بالتدليك لمدة لحظات

ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر