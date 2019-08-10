ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يكفر ذنوب عامين.. تعرف على فضل صيام يوم عرفة.. فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:39 ص
يوم عرفة
يوم عرفة
آيات أحمد
قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن يوم عرفة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، مؤكدًا أن من أكرمه الله بحج بيته الحرام يعد من علامات رضا الله عليه لأن الحج فضل من الله.

وأضاف الدكتور إبراهيم رضا، خلال حديثه مع الإعلامية هند النعسانى، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن من يرزق بالحج بهذا العام فعليه أن يتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وصيام يوم عرفة، مشيرًا إلى أن صيام يوم عرفة سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام.

وأوضح أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب عامين كاملين، عام مضى وعام آتٍ.

وتابع: "إن أشرف الأعمال التى يتقرب بها الفرد إلى الله هو الصيام"، مشيرا إلى أن من صام يومًا فى سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفًا، أى سبعين سنة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

قلب الاخت.. حاولت إنقاذ شقيقها من الغرق فـ جرفهما التيار بسوهاج

تناول المياه يحميك من الإصابة بـ الجلطات

مع زحمة العيد.. انتعاش الاقبال علي الخادمات «الاون لاين».. مضمونة وسعرها معقول

صحيفة ديلي ميل البريطانية تبرز حفل جنيفير لوبيز في مصر .. صور

يكفر ذنوب عامين.. تعرف على فضل صيام يوم عرفة.. فيديو

لأول مرة بمصر فندق لاستضافة الكلاب بالغردقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطن مكشوف وتنورة قصيرة.. زوجة عماد متعب بإطلالة جريئة فى حفل جنيفر لوبيز

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه