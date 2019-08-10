يكفر ذنوب عامين.. تعرف على فضل صيام يوم عرفة.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن يوم عرفة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، مؤكدًا أن من أكرمه الله بحج بيته الحرام يعد من علامات رضا الله عليه لأن الحج فضل من الله.



وأضاف الدكتور إبراهيم رضا، خلال حديثه مع الإعلامية هند النعسانى، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن من يرزق بالحج بهذا العام فعليه أن يتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وصيام يوم عرفة، مشيرًا إلى أن صيام يوم عرفة سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام.



وأوضح أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب عامين كاملين، عام مضى وعام آتٍ.



وتابع: "إن أشرف الأعمال التى يتقرب بها الفرد إلى الله هو الصيام"، مشيرا إلى أن من صام يومًا فى سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفًا، أى سبعين سنة.

