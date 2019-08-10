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حرس الحدود التركي يقتل لاجئة سورية

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:40 ص
الجيش التركي
الجيش التركي
عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بأن قوات حرس الحدود التركية قتلت، فجر اليوم، نازحة من ريف دير الزور أثناء محاولتها عبور الحدود من ريف إدلب، شمال غربي سوريا.

وأوضحت شبكة "ديرالزور 24"، أن الشابة القتيلة تدعى هديل أحمد الحسين الدخيل، وهي من بلدة البوعمرو بريف دير الزور الشرقي، وقتلها الجيش التركي أثناء محاولتها دخول الأراضي التركية، دون أن تورد تفاصيل إضافية عن النقطة التي حاولت العبور منها في ريف إدلب".

وهذه هي الحادثة الثانية خلال الشهر الجاري، حيث قتلت امرأة نازحة من ريف دمشق، أيضًا برصاص حرس الحدود في الثالث من الشهر الجاري.

وكان اللاجئون السوريون في اسطنبول قد تعرضوا خلال الفترة الماضية لموجة من العنف والكراهية، وقامت السلطات التركية بعمليات ترحيل قسرية للسوريين خارج اسطنبول، فيما قام الأتراك بتدمير وتكسير المحال التجارية المملوكة للسوريين العاملين باسطنبول.

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