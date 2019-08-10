بث مباشر .. مانشستر سيتي ووست هام فى الدوري الانجليزي

يستهل نادي مانشستر سيتي أول لقاءاته من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019/2020، اليوم عندما يلتقي نادي وست هام على ملعب لندن الأوليمبي، وذلك في تمام الساعة واحدة ونصف ظهرا اليوم السبت 9 أغسطس 2019، ويمكنكم مشاهدة المباراة بين مانشستر سيتي وست هام من خلال هذا البث المباشر.



ويبدأ السيتيزن حملة الدفاع عن لقبه، حيث يتطلع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، للحفاظ عليه للمرة الثالثة على التوالي.



ومن المتوقع، أن يستعين جوارديولا، بالثنائي الجديد، جواو كانسيلو ورودري، في قائمته الأساسية ضد وست هام.



واستعاد مانشستر سيتي لخدمات لاعبه آيمريك لابورتي، الذي غاب عن مواجهة ليفربول في بطولة الدرع الخيرية، يوم الأحد الماضي، بينما يفتقد لجهود نجمه الألماني ليروي ساني الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال اللقاء ذاته.



