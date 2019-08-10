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أخبار العالم

انتهاكات الإسرائيليين في شهر يونيو

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:31 ص
انتهاكات الإسرائيليون
انتهاكات الإسرائيليون خلال شهر يونيو
سمر صالح
نشرت مؤسسة بتسيلم الإسرائيلية الخاصة رصد بانتهاكات المستوطنين الإسرائيلي وجيش الاحتلال في تقرير لها أن اعتداءات المستوطنين تزداد بشكل مستمر بحماية من جيش الاحتلال.

وأكدت المؤسسة في تقريرها أن جرائم واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى شهر يونيو 2019 كانت تتمثل بتدمير ممتلكات خاصة في عشر قرى، وحرق 1800 شجرة ومئات الدونمات من الأراضي المزروعة بالقمح.

وأضافت أنه تم تدمير 700 حاضنة زراعية للخضراوات، وتحطيم 55 سيارة بإلقاء الحجارة وإصابة العشرات من ركابها.

واختتمت أنه كل هذه الانتهاكات ناهيك عن كتابة شعارات الحقد والعنصرية فى العديد من المواقع.



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