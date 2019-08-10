بث مباشر .. يوفنتوس يواجه أتليتكو مدريد في كأس الأبطال الدولية

يستضيف ملعب فريندز آرينا مباراة بين اليوفنتوس وأتليتكو مدريد فى تمام الساعه سادسة ونصف فى إطار بطولة الكأس الدولية للابطال .



وفاز اليوفي على إنتر ميلان بنتيجة 4-3 بضربات الترجيح، بعدما تعادل الفريقين بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهم علي الملعب الوطني بسنغافورة، فى ثاني مبارياته فى كأس الأبطال الودية.



بينما خاض فريق أتلتيكو مدريد مباراة واحدة في بطولة الكأس الدولية للأبطال، أمام فريق غوادالاخارا الذي يشارك لأول مرة هذا العام، وتمكن الروخي بلانكوس من تحقيق الفوز بنتيجة 4-5 بركلات الترجيح، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل سلبي بدون أهداف.



