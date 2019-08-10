ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأضحية .. البحوث الإسلامية يوضح شروط الإنابة في الذبح

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:05 ص
الأضحية
الأضحية
عبد الرحمن محمد
ورد إلى صفحة مجمع البحوث الإسلامية الرسمية عبر فيسبوك سؤال يقول صاحبه: "قمت بإجراء عملية جراحية ، ورفض الطبيب أخذ مقابل مادي ، وأريد أن أضحي عنه فهل هذا جائز" ؟

ردت لجنة الفتوى بقولها: " هناك العديد من المبادئ فيما يخص الأضحية يجب توافرها حتى تتم عملية الإنابة عن الغير وهذه المبادئ هي:
1. الهبة سبب صحيح من أسباب التملك .
2. الأضحية من العبادات التي تجوز فيها النيابة عن الغير .
3. يشترط لصحة النيابة عن الغير في الأضحية أن يأذن الأصيل .
4. قبول الهبة مرده إلى الطبيب .

أولا : الهبة سبب صحيح من أسباب التملك .
الهبة : تمليك المال في الحياة بغير عوض ، وما فعله الطبيب من تنازله عن أخذ المقابل المادي يعد من الهبة ، وقد حثنا القرآن الكريم على المروءات وكريم الأخلاق برد الهدية بمثلها أو أحسن منها ، قال تعالى {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} [النساء: 86] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ». سنن أبى داود-ن (2/ 52) ، وإذا قبض الموهوب له الهبة يصير مالكا لها ويحل له كل التصرفات التي تحل لمالكها ومنها التضحية .

ثانيا : الأضحية من العبادات التي تجوز فيها النيابة عن الغير .
العبادات : منها عبادة تقبل النيابة كالزكاة والحج ، ومنها عبادة لا تقبل النيابة كالصلاة ، والأضحية من العبادات التي تقبل النيابة ، ويستدل لوقوع النيابة في الأضحية بما ثبت عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ضَحِّ بِهِ أَنْتَ» صحيح البخاري (3/ 98) وزاد الترمذي " يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا " سنن الترمذي (3/ 140) ، وعن أبي هريرة قال ضحى رسول الله صلى الله عليه و سلم بكبشين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته والآخر عن من لم يضح من أمته . سنن الدارقطني (4/ 276) فتدل هذه النصوص على جواز النيابة في الأضحية .

ثالثا : يشترط لصحة النيابة عن الغير في الأضحية أن يأذن الأصيل

 وذلك لأن الأضحية عبادة ، والعبادة لا بد فيها من النية ، وإذا لم يأذن الأصيل فلا تقع الأضحية عنه ، قال الرافعي : لا تجوزُ التضحيَةُ عن الغَيْر بغَيْر إذْنه " العزيز شرح الوجيز : 7/ 130 .

رابعا : قبول الهبة مرده إلى الطبيب .
الهبة مستحبة في حق الواهب إن كانت ابتغاء المودة والمحبة ولم يكن للواهب من ورائها غرض محرم ، أما قبول الهبة فأمر يرجع للموهوب له فله الحق في القبول كما له الحق في رد الهبة ، وعند عدم قبول الهبة لا يكون ملاما ؛ لاسيما إذا استشعر الموهوب له المنة بالهبة .

وبناء على ما سبق : فإنه لا مانع أن يرد السائل هدية ( كأضحية أو ما تيسر ) لمن قدَّم إليه معروفا ، فإن قبلها الطبيب صحت الأضحية عن الطبيب وللسائل ثواب الهدية ، وإن ردَّها الطبيب ، فلا تقع أضحية عن الطبيب ، وللطبيب الحق في اتخاذا القرار الذي يراه مناسبا .

موضوعات متعلقة

كمثل الكلب يأكل قَيْئِهِ.. الإفتاء: شخص واحد يجوز له الرجوع في الهبة

أحكام الأضحية.. الإفتاء توضح حكم الادخار من لحوم.. وتوكيل شخص آخر للذبح.. وآخر موعد لتوزيع.. وموقف الشرع من التقاط السيلفي مع الأضحية

اسأل المفتي.. كيف أقسّم لحم الأضحية

كل ما تريد معرفته عن فضل الاضحية وشروطها وأحكامها

ترشيحاتنا

تريزيجيه يواجه توتنهام اليوم مع أستون فيلا

المالية: سداد مدفوعة المواطن فى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية

بعد إعلان إسرائيل نية ضم الضفة.. أول رد من حماس

وفاة والد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.. تعرف على موعد الجنازة

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه

اخبار الرياضة.. محمد صلاح فخر العرب .. ومعلول على وشك الرحيل .. وأليسون يغيب عن السوبر الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطن مكشوف وتنورة قصيرة.. زوجة عماد متعب بإطلالة جريئة فى حفل جنيفر لوبيز

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه