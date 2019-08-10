ضحايا أردوغان.. 131 ألف تركى يدشنون حملة لاستعادة الوظائف

أطلق موظفون أتراك، فصلوا من وظائفهم بموجب مراسيم قانون الطوارئ، حملة للمطالبة باسترداد وظائفهم. بحسب ما ذكرت صحيفة زمان التركية.



وأشارت الصحيفة إلى أن الحملة التي تم اطلاقها على موقع change.org حظيت خلال 10 ساعات بدعم أكثر من 1500 شخص.



وقالت الحملة إن عدد كبير من الموظفين الأتراك، أطباء ومعلمين وأفراد شرطة وجنود وقضاة ومدعين عموم، فصلوا خلال الفترة التي أعقبت المحاولة الانقلابية بدون الخضوع لأية تحقيقات كما تم حرمان هؤلاء الأشخاص من حقوقهم وحرياتهم الأساسية.





وأوضحت الحملة أن الموظفين المفصولين من أعمالهم بموجب المراسيم تعرضوا لعزلة اقتصادية واجتماعية ونفسية. وأشارت إلى أن الطوارئ انتهت، وهذا يقتضي إلغاء هذه المراسيم الظالمة التي فرضت في ظل الطوارئ وإعادة المفصولين إلى أعمالهم لإنهاء هذا الظلم الذي دمر حياتهم.



وفصل 131 ألف موظف بموجب مراسيم الطوارئ، فيما تم إعادة 6 آلاف فقط وتلقت اللجنة البرلمانية للتدقيق في إجراءات الطوارئ 126 ألف طعن، حيث راجعت 77 ألف و900 طعن وقبلت منهم 6 آلاف طعن فقط.



ويعاني المفصولون من تضييقات شديدة حيث لا يجدون فرصة عمل في أماكن اخرى، وهو الأمر الذي دفع ضباطا سابقين للعمل كحراس أمن في الأبنية، فيما اضطر قضاة واساتذة جامعيون للعمل في مجال النظافة.