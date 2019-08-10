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استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت.. الدولار يسجل 16.62 جنيه للبيع.. الريال السعودى بـ 4.39 جنيه للشراء.. وعيار 21 بـ 683 جنيها لـ الجرام

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:30 ص
صدى البلد
علياء فوزى
  • الدولار يسجل 16.62 جنيه للبيع
  • الاسترليني يسجل 20.18 جنيه للبيع
  • اليورو يسجل 18.60 جنيه للبيع
  • الريال السعودى يسجل 4.43 جنيه للبيع
  • الدرهم الإماراتى يسجل 4.52 جنيه للبيع
  • استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل نحو 683 جنيهًا

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم، السبت 10 -8- 2019، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 16.50 جنيه للشراء و 16.62 جنيه للبيع.

في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 18.46 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني نحو 20.03 جنيه للشراء و20.18 جنيه للبيع.

بينما سجل الفرنك السويسري نحو 16.90 جنيه للشراء و17.03 جنيه للبيع، وبلغ سعر 100 ين يابانى نحو 15.56 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني نحو 2.34 جنيه للشراء و2.35 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم وسجل متوسط سعر صرف الريـال السعودي نحو 4.39 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي عند 54.24 جنيه للشراء و54.66 جنيه للبيع.

في حين سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.

وبلغ الريال العمانى نحو 42.86 جنيه للشراء و43.29 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 683 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 585 جنيها.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 781 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا 5464 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 14 سعرا 455 جنيها، وعيار 10 نحو 325 جنيها.

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