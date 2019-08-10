تستعد محافظة شمال سيناء لإنشاء سوق للجملة غرب مدينة العريش، بتكلفة 167 مليون جنيه لحل مشكلة السوق القديمة من أجل خدمة الأهالي والتجار، وتوفير جميع احتياجات المحافظة من الخضراوات والفواكه، سواء من إنتاج المحافظة أو المحافظات المجاورة الإسماعيلية والشرقية، وذلك ضمن المشروعات الخدمية للمواطنين بالمحافظة.



وأكد اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، أن السوق ستحدث طفرة تغيير كبيرة فى المحافظة، وذلك بإيجاد وسائل لحفظ الخضراوات والفاكهة، إلى جانب توزيع المنتجات الزراعية الواردة من خارج المحافظة والمراكز الأخرى خارج مدينة العريش، وسيتم توزيع المحلات وفق آلية تنظمها المحافظة فور الانتهاء من التجهيزات للمبانى والمقرات وأعمال خدمات توصيل المياه والكهرباء واكتمال شبكة الطرق، وأنه من المقرر الانتهاء من السوق نهاية العام الجارى 2019.



وقال المهندس محمد رضوان، مدير مديرية الإسكان بمحافظة شمال سيناء، إنه تم الانتهاء من أعمال التسوية بنسبة 100%، وكذلك أعمال الحفر لجميع المباني، كما تم تجهيز السوق الجديد بإمكانيات عرض وحفظ وتبريد للمنتجات الزراعية والأسماك، وخدمات أساسية، ومسجد، فضلا عن شبكة طرق.



وأضاف مدير مديرية الإسكان بمحافظة شمال سيناء مدير مديرية إسكان شمال سيناء، أنه تم الانتهاء من مبنى التأمينات والشهر العقارى، وغرف ثلاجات بلوك، و2 مبنى محلات بيع الفوارغ، ومبنى المحلات الخدمية، ومبنى محلات معارض خضار وفاكهة، و3 مجمع مطاعم وكافتيريا، والمبنى الإدارى، والخزان، ومبنى معارض لحوم، ومبنى معارض اسماك، والمسجد.



وأكد المهندس محمد رضوان أنه تم عمل طريق بطول 850 مترا بمحاذاة السور الخارجى والبوابات ضمن سلسلة طرق تربط بين المنشآت والبوابة الرئيسية والطرق الموصلة للسوق لتسهيل حركة التنقل ووصول سيارات النقل والمغادرة.