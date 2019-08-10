ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في ميانمار إلى 22 قتيلًا و47 مصابًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار أرضي الناجم عن الأمطار الموسمية الغزيرة جنوب شرقي ميانمار اليوم /السبت/ إلى 22 قتيلًا على الأقل و47 مصابًا، وسط استمرار رجال الإنقاذ في البحث عن مزيد من المفقودين.



وذكرت شبكة (فرانس 24) الإخبارية أن المسئولين في ميانمار يعتقدون أن نحو 100 شخص آخرين لا يزالون في تعداد المفقودين.



وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن نحو 89 ألف شخص نزحوا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة في ميانمار.