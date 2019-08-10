عامل يطلق الرصاص على زميله بسبب خلافات مالية بقليوب

أطلق عاطل الرصاص على زميله بسبب خلافات مالية بقليوب تم نقل المصاب إلى المستشفى واخطرت النيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية اخطارا بتلقى مركز شرطة قليوب إشارة من مستشفي القصر العيني بوصول عبد العظيم ح ع عاطل ومقيم بلقس – دائرة المركز مصاب ( طلق ناري بالصدر والذراع الأيمن ).



وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم محمود ص ح وشهرته " محمود قرموشه " عاطل والسابق اتهامه في قضية " سلاح " بالتعدي عليه بسلاح ناري كان بحوزته حال سيره بمنطقة زراعات بمحيط سكنه وإحداث إصابته المشار إليها على إثر وجود خلافات مالية بينهما.



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري عبارة عن ( فرد خرطوش محلي الصنع

و2 طلقة من ذات العيار - كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 6 جرامات) وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالسلاح المضبوط وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

