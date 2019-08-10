ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل يطلق الرصاص على زميله بسبب خلافات مالية بقليوب

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:07 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أطلق عاطل الرصاص على زميله بسبب خلافات مالية بقليوب تم نقل المصاب إلى المستشفى واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية اخطارا بتلقى مركز شرطة قليوب إشارة من مستشفي القصر العيني بوصول عبد العظيم ح ع عاطل ومقيم بلقس – دائرة المركز مصاب ( طلق ناري بالصدر والذراع الأيمن ). 

وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم محمود ص ح وشهرته " محمود قرموشه " عاطل والسابق اتهامه في قضية " سلاح " بالتعدي عليه بسلاح ناري كان بحوزته حال سيره بمنطقة زراعات بمحيط سكنه وإحداث إصابته المشار إليها على إثر وجود خلافات مالية بينهما. 

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري عبارة عن ( فرد خرطوش محلي الصنع
و2 طلقة من ذات العيار - كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 6 جرامات) وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالسلاح المضبوط وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط عاطلين وبحوزتهما أسلحة نارية بقليوب

ضبط شخصين للاتجار في مخدر الهيروين بالقليوبية

ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بشبين القناطر

حبس 3 عاطلين بأسلحة نارية ومواد مخدرة بشبين القناطر

فى خلاف على مبلغ مالى.. عاطل يقتل سائقا بالرصاص في مشاجرة بالقليوبية

ترشيحاتنا

علقوه وسحلوه .. قرويون يعتدون على شاب بوحشية لاتهامه بسرقة محمول.. فيديو

حرس الحدود التركي يقتل لاجئة سورية

الأضحية الصحيحة.. شروطها ومواصفاتها وموعد الذبح.. فيديو

أشد يوم على الشيطان .. لماذا يضع أبليس التراب على رأسه يوم عرفة .. فيديو

تعرف على موعد صلاة العيد في محافظتك..صور

نكهة خاصة تميز جوكر الإسماعيلى الجديد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطن مكشوف وتنورة قصيرة.. زوجة عماد متعب بإطلالة جريئة فى حفل جنيفر لوبيز

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه