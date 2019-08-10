الزرانيق المحطة الأولى لدخول الطيور المهاجرة إلى مصر.. الطيران يستمر بدون انقطاع لمدة تصل إلى 100 ساعة.. السمان والبط الشرشير من أهم الطيور المهاجرة.. وبيع الصقور لهواة اقتنائها

الزرانيق محطة للراحة والحصول على الغذاء بعد عناء السفر من أوروبا وآسيا

رحلة العودة تبدأ فى أواخر فبراير وحتى أوائل مارس

السمان يعتبر فاكهة الخريف فى شواطئ شمال سيناء

ومع الاستخدام الواسع للتكنولوجيا، والتي تم تطويعها فى الحصول على أكبر قدر من "طائر السمان"، حيث تم اللجوء إلى استخدام أجهزة حديثة تصدر أصواتًا تشبه أصوات السمان، وأصوات طيور أخرى من خلال أجهزة ومكبرات للصوت، مما يُجبر الطيور المهاجرة على الاتجاه صوب الأصوات الصادرة من الأجهزة والتي يتم وضعها بالقرب من شباك الصيادين فيتم صيدها بكميات كبيرة.





تعد محمية الزرانيق بشمال سيناء من أهم وأول محطة لهجرة الطيور في رحلتها من أوروبا عبر البحر المتوسط لمواصلة طريق هجرتها إلى أفريقيا، وحينئذ تكون الطيور بسطت أجنحتها في السماء لتقوم برحلة الشتاء إلى وسط وجنوب أفريقيا حتى تستطيع استكمال الحياة، وبعد رحلة طويلة من الطيران تصل لآلاف الأميال فوق البحار والصحاري.وتكون محمية الزرانيق الواقعة فى شمال مصر هي المحطة الأولى لدخول هذه الطيور إلى مصر بموقعها في شمال شبه جزيرة سيناء التي تتوسط قارات العالم القديم آسيا وأوروبا وأفريقيا، ولهذا أعلنت الزرانيق كمحمية طبيعية ضمن اتفاقية رامسار الدولية لحماية الأراضي الرطبة المهمة للطيور المائية، كما أدرجتها منظمة "حياة الطيور العالمية" كإحدى المناطق المهمة للطيور فى العالم، حيث تتم حماية أنواع عديدة من الطيور المهددة بخطر الانقراض، وأيضًا منطقة من المناطق ذات الحماية الخاصة تحت طائلة اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط والمناطق ذات الحماية الخاصة.ويؤكد المهندس جمال حلمي، مدير عام حماية البيئة في محافظة شمال سيناء، أن الزرانيق محطة مهمة لراحة الطيور والحصول على الغذاء بعد عناء رحلة الهجرة من أوروبا وآسيا خلال الخريف متجهة إلى أفريقيا، حيث يكون ذلك على مرحلتين: الأولي بداية من أواخر شهر أغسطس وتستمر حتى نهاية شهر نوفمبر من كل عام (أي في فصل الخريف) وتكون قادمة من أوروبا فى طريقها إلى أفريقيا، أما المرحلة الثانية فتكون فى أواخر فبراير وحتى أوائل مارس (رحلة العودة).وبعض الأنواع تصل المسافة التي تقطعها في هجرتها إلى 50 ألف كيلومتر في السنة، البعض الآخر تستمر بالطيران بدون انقطاع لمدة تصل إلى 100 ساعة مع منظومة تحديد دقيقة للاتجاهات عند تلك الطيور، وبعض الأنواع لها القدرة على الطيران لمسافات طويلة، ليلا ونهارا، دون توقف.وأعلن أن السمان يعتبر من أهم الطيور المهاجرة فى هذا الموسم، والذي يعتبر فاكهة الخريف فى شواطئ شمال سيناء، وينتظره أهالي المحافظة بفارغ الصبر، حيث يعتبرونه موسما هاما لممارسة هواية صيد السمان لما له من أهمية اجتماعية فى تواصل الأسر والعائلات في مخيماتهم على الشواطئ انتظارا لوصول هذا الزائر العزيز.كما يقوم البعض من صائدى الطيور بانتظار موسم الصيد بفارغ الصبر لصيد الصقور وهى ذات أنواع عديدة من أهمها الصقر الحر، وصقر الشاهين، ويتم بيعها بثمن كبير يتراوح أسعارها حسب أنواعها من 10 آلاف جنيه وبعض الأنواع تتعدى الـ 100 ألف جنيه ويتم بيعها لهواة اقتناء الصقور من دول الخليج العربي، خاصة من السعودية والإمارات.كما يصل إلى محمية الزرانيق أيضا طائر البط الشرشير، والذي يستمر لفترات طويلة بالمحمية وهو يتغذى على الأسماك والديدان البحرية إلى حين موعد تكاثره قبل أن ينطلق عائدا إلى موطنه الأصلي في أوروبا.أما طائر اللقلق فهو زميل طيور الهجرة في موسم الطيور يتجه إلى المناطق الصحراوية ليتغذى على الحشرات وأفضل موسم له للهجرة موسم ظهور الجرد الصحراوي لأنه يتغذى على حشرة الجراد بشراهة كبيرة.