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مرأة

يحمى الحامل ويقلل الشهية ..فوائد مشروب اللبن بالفلفل الأسود

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:45 م
مشروب اللبن بالفلفل
مشروب اللبن بالفلفل الأسود
هاجر هانئ
قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل: إن كثيرا من الأشخاص لا يعرفون فوائد مشروب الحليب مع الفلفل الأسود، ويتمتع هذا المشروب بالعديد من العناصر والمواد الغذائية المهمة لصحة الإنسان.

وكشف النادى، عن بعض الفوائد الصحية التى تعود إلى الجسم عند تناول مشروب اللبن مع الفلفل الأسود، وتمثلت فيما يلى.

-يحافظ على صحة المرأة الحامل
-يحد من إمكانيّة الإصابة بنزيف الدم
-يعالج أمراض العين المختلفة، وبالأخص بطانة العين
-يقلل احتمالية الإصابة بضغط الدم المرتفع.
-يحد من مرض السل، والوهن العصبي
-يعالج السعال الذي يصيب الرضع
-يحد من جروح وتقرحات الفم
-يقلل من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام
-يعمل نضارة البشرة
-يقلل من الشهية

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