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عيد سعيد ومملوء سلام..سفير كندا بالقاهرة يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:16 ص
السفير جيس داتون
السفير جيس داتون سفير كندا في مصر
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
حرص السفير جيس داتون، سفير كندا في مصر، على تهنئة المسلمين بحلول عيد الاضحى، الذي يبدأ أول أيامه غدا الأحد.

وقال سفير كندا في مصر، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «عيد سعيد ومملوء سلام لكل الذين يحتفلون في مصر وكندا وحول العالم».

وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أعلنت أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ9 من مساء أمس بلغ (2.096.023) حاجًا. وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة.

فيما أعلن اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، نجاح خطة التصعيد واكتمال المرحلة الأولى من نقل الحجاج إلى مشعر منى، بينما أكد اللواء بسام عطية المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أنه لم تسجل أي أمور قد تسيء للحج. وحذر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام السعودية، الحجاج من جعل الموسم منبرًا لتحقيق غايات غير شرعية، وأهداف سياسية، ونعرات قومية، وتعصبات مذهبية.

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