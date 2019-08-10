عيد سعيد ومملوء سلام..سفير كندا بالقاهرة يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

حرص السفير جيس داتون، سفير كندا في مصر، على تهنئة المسلمين بحلول عيد الاضحى، الذي يبدأ أول أيامه غدا الأحد.





وقال سفير كندا في مصر، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «عيد سعيد ومملوء سلام لكل الذين يحتفلون في مصر وكندا وحول العالم».





وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أعلنت أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ9 من مساء أمس بلغ (2.096.023) حاجًا. وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة.



