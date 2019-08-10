بسبب رانيا يوسف.. عري جينفير لوبيز يثير الجدل عبر مواقع التواصل.. صور

اختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في آرائهم حول إطلالات النجمة العالمية جينفير لوبيز "شبه العارية" خلال حفلها الأول في مصر، الذي أقيم أمس، الجمعة، في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.



ورأى البعض أن جينيفر لوبيز نجمة عالمية والجميع يعلم قبل مجيئها إلى مصر طبيعة ملابسها المثيرة للجدل في حفلاتها، وأن ما ظهرت به ليس بجديد على البعض أو مفاجأة بالنسبة إليهم.



فيما انتقد آخرون التبريرات لـ إطلالات جينيفر لوبيز في الوقت الذي هاجموا فيه الفنانة رانيا يوسف بسبب فستانها الأسود والمعروف إعلاميا "بدون بطانة"، الذي أطلت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40 ، ووصفوا الهجوم على رانيا والإشادة بـ جينيفر لوبيز بأنه ازدواجية.



وتأتي أولى حفلات جينيفر لوبيز فى مصر ضمن جولتها العالمية "It,s My Party" بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ50.



من جانب آخر، تنتظر لوبيز عرض فيلمها "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالميين، من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريوروكيكى بالمروليزو وغيرهم الكثيرون.