ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول أيام العيد.. الطقس حار رطب على جميع الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:03 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا، الأحد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا رطبا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:
القاهرة 38/27
الإسكندرية 32/21
بورسعيد 32/25
رفح 33/23
كاترين 30/17
طابا 35/28
شرم الشيخ 37/29
الغردقة 3928
بني سويف 38/26
الأقصر 41/26
أسوان 40/26
الوادي الجديد 41/24
حلايب 35/30

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: استمرار الطقس شديد الحرارة غدا.. والعظمى تصل لـ45 ببعض المحافظات

القاهرة تسجل 42 درجة.. الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على معظم الأنحاء

الأرصاد: الطقس غدا حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

الأرصاد: حالة الطقس غدا حار رطب على معظم المحافظات.. والقاهرة 36

العظمى بالقاهرة 36.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة بالمحافظات

ترشيحاتنا

#جنيفر_لوبيز تشعل تويتر بعد نجاح حفلها فى مصر

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه

اسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 10- 8 - 2019

بعد تهديدات إسرائيل باقتحامه ... تأخير صلاة العيد فى المسجد الأقصى

بتعمل خبطات إعلامية.. أول رد من أصالة بعد بلوك أحلام

فى الجزء الثانى من معكم.. ياسمين عبدالعزيز تروي تفاصيل خناقتها مع منى الشاذلى.. وابنتها: ماما فى البيت زي الأفلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطن مكشوف وتنورة قصيرة.. زوجة عماد متعب بإطلالة جريئة فى حفل جنيفر لوبيز

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه