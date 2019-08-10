أول أيام العيد.. الطقس حار رطب على جميع الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا، الأحد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا رطبا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية معتدلة.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:

القاهرة 38/27

الإسكندرية 32/21

بورسعيد 32/25

رفح 33/23

كاترين 30/17

طابا 35/28

شرم الشيخ 37/29

الغردقة 3928

بني سويف 38/26

الأقصر 41/26

أسوان 40/26

الوادي الجديد 41/24

حلايب 35/30

