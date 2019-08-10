حر شديد ونشاط للرياح.. طقس الكويت اليوم

نشرت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم السبت، بأن إدارة الأرصاد الجوية توقعت طقسا شديد الحرارة، وتصل درجة حرارة خلال النهار إلى 47، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة.
وأوضحت الصحيفة أنه خلال الليل، تستمر الحرارة، إلا أنها تنخفض إلى 34 درجة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 42 كم/ساعة.
وأشارت إلى أن حالة البحر، نهارا سيكون الموج خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا، وارتفاعه من 2 الى 6 أقدام.
وتابعت أنه خلال الليل، سيكون الموج خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا، وارتفاعه من 2 إلى 6 أقدام.
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وأوضحت الصحيفة أنه خلال الليل، تستمر الحرارة، إلا أنها تنخفض إلى 34 درجة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 42 كم/ساعة.
وأشارت إلى أن حالة البحر، نهارا سيكون الموج خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا، وارتفاعه من 2 الى 6 أقدام.
وتابعت أنه خلال الليل، سيكون الموج خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا، وارتفاعه من 2 إلى 6 أقدام.
اقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.