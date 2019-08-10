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السعودية: إجمالي الحجاج بمكة المكرمة 2.5 مليون حاج حتى صباح اليوم

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:04 ص
الحجاج بمكة المكرمة
الحجاج بمكة المكرمة
ا ش ا
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى صباح اليوم، السبت، بلغ مليونين و487 ألفا و160 حاجًا.

وأوضحت الهيئة- وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- أن عدد حجاج الخارج بلغ مليونا و855 ألفا و27 حاجًا، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 632 ألفا و133 حاجًا، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان النهائي لعدد الحجاج بجميع التفاصيل مساء اليوم.

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