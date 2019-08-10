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أخبار العالم

اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على خميس مشيط بالسعودية

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:01 ص
طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
ا ش ا
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية اليوم السبت اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي على مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير جنوب غربي المملكة.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن حركة الطيران الجوية تسير بشكل طبيعي في مدينة أبها جنوب السعودية.

وكانت مليشيات الحوثي قد ادعت استهداف برج المراقبة في مطار أبها بطائرات مسيرة، مما تسبب في توقفه عن العمل وخروجه من الخدمة، حسب زعمها.

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