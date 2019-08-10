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بث مباشر مباراة فالنسيا وإنتر ميلان وديا

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:08 ص
صدى البلد
حسن العمدة
يواجه فالنسيا نظيره إنتر ميلان وديا اليوم ضمن منافسات استعدادات النادي الإسباني للموسم الكروي الجديد.


وتقام المباراة على أرضية ملعب الميستايا ودخل نادي إنتر ميلان الموسم الجديد بخوض العديد من المباريات الودية، لاقتراب من إنطلاق الدوري الايطالي.


ويدخل إنتر ميلان مباراة فالنسيا بروح معنوية متوسطة بعد ان حقق الفوز بركلات الترجيح علي فريق توتنهام.

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