استعدادا لعيد الأضحى..رقابة الصادرات تستقبل 95 ألفا و575 طن لحوم

استقبلت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الفترة من شهر مايو وحتى نهاية شهر يوليو الماضى العديد من رسائل اللحوم المستوردة والتي تنوعت ما بين لحوم مبردة ومجمدة وضأن ومجمدات بإجمالى كمية 95 ألفا و575 طنا، فضلًا عن استقبال رؤوس ماشية حية خلال شهري مايو ويونيه بإجمالى 28 ألفا و554 رأس بواقع 16 ألفا و66 رأس عجول حية و12 ألفا و488 رأس جمال حية.





جاء ذلك في سياق أحدث تقرير وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول كميات اللحوم ورؤوس الماشية الحية المستوردة والتي استقبلتها الهيئة مؤخرًا لتلبية احتياجات السوق المصري من اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك.





وأكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان الهيئة في إطار استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك كثفت من جهودها الرقابية للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية قبل طرحها في الأسواق من خلال تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات المستوردة خاصة المنتجات الغذائية لارتباطها بصحة وسلامة المستهلك المصرى.





وحول أحدث المؤشرات المتعلقة بنشاط الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الفترة من مايو الماضي حتى نهاية شهر يوليو، قال جابر ان الهيئة استقبلت 63 ألف و522 رسالة غذائية وصناعية منها 22 ألف و169 رسالة غذائية و41 ألف و353 رسالة صناعية، حيث اثبتت النتائج مطابقة 62 ألف و513 رسالة صناعية وغذائية فيما تم رفض 1009 رسالة صناعية وغذائية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.





وأضاف جابر ان الرسائل الغذائية المقبولة بلغت 21 ألف و519 رسالة وتضمنت اهم بنود الواردات المقبولة الحبوب واللحوم والدواجن المجمدة والاسماك، كما بلغ عدد الرسائل الغذائية المرفوضة نحو 650 رسالة وجاءت اللحوم البتلو المبردة وصلصة الطماطم واضافات الاعلاف ومسحوق الشطة والعطور والمكملات غذائية وزيت الزيتون ومركزات العصائر والشاي على رأس بنود الواردات المرفوضة.





واوضح رئيس الهيئة ان عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 40 ألفا و994 رسالة حيث تضمنت بنود الواردات الصناعية المقبولة حديد التسليح والاسمنت والادوات الصحية والورق والصابون والملابس والمفروشات، لافتا الي ان عدد الرسائل الصناعية التي تم رفضها وصلت إلى 359 رسالة وتمثلت أهم البنود الصناعية المرفوضة في لعب الأطفال واحجار القطع والجلخ والسيراميك والمنظفات والمواد اللاصقة والدهانات.