مصرع سائق وإصابة تباع صدمتهما سيارة أثناء تغييرهما إطار في الطريق بسوهاج

لقي سائق مصرعه وأصيب تباع إثر اصطدام سيارة نقل بهما أثناء تغييرهما اطار سيارتهما في الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بسوهاج.





كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة أخميم بوجود حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بجوار كافتريا رواد العرب إنتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدم بكلًا من "محمد.ج.ع" 22 عاما سائق قائد سيارة نقل، و"أحمد.م.ع" 19 عاما تباع السيارة ويقيمان بناحية سواقا دائرة مركز المنيا – المنيا حال قيامهما باستبدال إطار السيارة علي جانب الطريق مما أدي لوفاة الأول وإصابة الثاني جرح قطعي بفروه الرأس وآخر بالقدم اليسرى.



