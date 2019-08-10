فيديوجراف| عودة بي اوت كيو.. التفاصيل الكاملة

عودة "بي اوت كيو" للبث مرة أخرى، خبر أنعش عشاق الكرة ومتابعي قنوات "بي اوت كيو"، بعد توقفها عدة أيام دون سابق إنذار.



توقف "بي اوت كيو" أصاب متابعي القناة بالصدمة، خاصة مع انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي، وعدم بث المباريات عليها.



إلا أن صفحات تابعة للشركة المالكة لقناة "بي اوت"، أعلنت أن عملية تحديثها تتم حاليا على أجهزة بي اوت كيو الأصلية عبر توصيلها بالإنترنت، وأن عودة بي اوت كيو أصبحت وشيكة وسيكون خلال ساعات قليلة.



على أن تكون عودة بث بي اوت كيو في السعودية أولا، وعلى أجهزة بي اوت الرسمية فقط، وبعدها تكون عودة بي اوت كيو لباقي الدول.



من خلال الفيديوجراف، تعرف على التفاصيل الكاملة لـ عودة بي اوت كيو.