بعد إضراب الصيادين فى الكويت.. إجراءات مشددة لمنع الغش التجاري

أكدت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم السبت أن وزارة التجارة والصناعة أحالت 8 أشخاص إلى وزارة الداخلية بسبب مخالفتهم عمليات البيع في سوق السمك وذلك بعد أزمة إضراب الصيادين.
وقالت الوزارة إن مفتشيهاة سجلوا 7 مخالفات غش تجاري وواحدة مماطلة في ترسية المزاد وواحدة عدم التعاون، مشيرة إلى أنها ستحال في محاضر للنيابة العامة.
وذكرت أن مخالفات الغش سيتم إغلاق محلات مرتكبيها إداريا من قبلها، لافتة إلى أن جميع المخالفين سجلوا تعهدات باحترام قوانين البلاد واحترام قرارات وزارة التجارة والتعليمات الصادرة منها وعدم عرقلة عمل مفتشيها في سوق السمك والالتزام بما هو مطلوب منهم بالمزاد ومتابعة التعليمات الصادرة من مفتشي وزارة التجارة وإبراز الهوية لهم عندها طلبها.
وأكدت التجارة أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمنافين للقانون، ومعاقبتهم لضبط السوق ومنع أي رفع مصطنع للأسعار، وتوفير الأسماك للمستهلكين.
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وقالت الوزارة إن مفتشيهاة سجلوا 7 مخالفات غش تجاري وواحدة مماطلة في ترسية المزاد وواحدة عدم التعاون، مشيرة إلى أنها ستحال في محاضر للنيابة العامة.
وذكرت أن مخالفات الغش سيتم إغلاق محلات مرتكبيها إداريا من قبلها، لافتة إلى أن جميع المخالفين سجلوا تعهدات باحترام قوانين البلاد واحترام قرارات وزارة التجارة والتعليمات الصادرة منها وعدم عرقلة عمل مفتشيها في سوق السمك والالتزام بما هو مطلوب منهم بالمزاد ومتابعة التعليمات الصادرة من مفتشي وزارة التجارة وإبراز الهوية لهم عندها طلبها.
وأكدت التجارة أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمنافين للقانون، ومعاقبتهم لضبط السوق ومنع أي رفع مصطنع للأسعار، وتوفير الأسماك للمستهلكين.
اقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.