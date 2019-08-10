ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إضراب الصيادين فى الكويت.. إجراءات مشددة لمنع الغش التجاري

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:46 ص
إجراءات مشددة لمنع
إجراءات مشددة لمنع الغش التجاري فى الكويت
سمر صالح
أكدت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم السبت أن وزارة التجارة والصناعة أحالت 8 أشخاص إلى وزارة الداخلية بسبب مخالفتهم عمليات البيع في سوق السمك وذلك بعد أزمة إضراب الصيادين.

وقالت الوزارة إن مفتشيهاة سجلوا 7 مخالفات غش تجاري وواحدة مماطلة في ترسية المزاد وواحدة عدم التعاون، مشيرة إلى أنها ستحال في محاضر للنيابة العامة.

وذكرت أن مخالفات الغش سيتم إغلاق محلات مرتكبيها إداريا من قبلها، لافتة إلى أن جميع المخالفين سجلوا تعهدات باحترام قوانين البلاد واحترام قرارات وزارة التجارة والتعليمات الصادرة منها وعدم عرقلة عمل مفتشيها في سوق السمك والالتزام بما هو مطلوب منهم بالمزاد ومتابعة التعليمات الصادرة من مفتشي وزارة التجارة وإبراز الهوية لهم عندها طلبها.

وأكدت التجارة أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمنافين للقانون، ومعاقبتهم لضبط السوق ومنع أي رفع مصطنع للأسعار، وتوفير الأسماك للمستهلكين.

اقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة إضراب صيادي الأسماك في الكويت.. تفاصيل

تحذيرات من عاصفة ترابية تضرب الكويت في هذا التوقيت

مش هتاكلوا سمك تاني.. شعار إضراب الصيادين في الكويت (تفاصيل)

إضراب الصيادين المصريين بالكويت.. الخارجية تكشف حقيقة لقاء السفير المصري

موعد مباراة الكويت والبحرين بكأس غرب آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على رسالة أمير الكويت بمناسبة عيد الأضحى

ترشيحاتنا

بث مباشر.. خطبة عرفة الان من مسجد نمرة

تعرف على أفضل الأدعية والأعمال المستحبة يوم عرفة.. فيديو

الأضحية الصحيحة.. شروطها ومواصفاتها وموعد الذبح.. فيديو

علقوه وسحلوه .. قرويون يعتدون على شاب بوحشية لاتهامه بسرقة محمول.. فيديو

اسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 10- 8 - 2019

رجال الأمن طوقوا الرئيس.. حقيقة هلع ترامب عندما سماع كلمة الله أكبر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض X أبيض وظهر مكشوف... نيللى كريم تستعرض أناقتها على البحر

بطن مكشوف وتنورة قصيرة.. زوجة عماد متعب بإطلالة جريئة فى حفل جنيفر لوبيز

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز