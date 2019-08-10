في يوم عرفات.. السعودية استقبلت 95 مليون حاج في 50 سنة

بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع شروق صباح اليوم السبت، بالتوجه إلى صعيد عرفات، لتأدية الركن الأعظم من شعيرة الحج، وهو الوقوف بجبل عرفات.



وأعلن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، أن عدد الحجاج وصل إلى مليونين و90 ألف حاج (2.091.471)، وذلك حتى موعد عقد المؤتمر، منهم 1.858.000 من خارج السعودية، ونحو 200 ألف حاج من داخل السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).



كما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، أمس الجمعة، نجاح خطة التصعيد واكتمال المرحلة الأولى من نقل الحجاج إلى مشعر منى، بينما أكد المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في السعودية، اللواء بسام عطية، أنه لم تسجل أي أمور قد تسيء للحج.



وبدورها، فقد كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن إجمالي أعداد الحجاج الذين تشرَّفت المملكة بخدمتهم خلال الـ50 عامًا الماضية بلغ 95.853.017 حاجّ، حيث تجاوز أعداد الحجاج حاجز المليوني حاج خلال 19 موسمًا، حيث بلغت أعداد الحجاج خلال الأعوام الـ25 الأخيرة 54.465.253 حاجّ، فيما بلغت أعداد الحجاج خلال الأعوام الـ10 الأخيرة فقط 23.796.977 حاج.



وتولت الهيئة العامة للإحصاء مهمة مهمة عدِّ وحصر حجاج بيت الله الحرام كل عام منذ عام 1390هـ، حينما كانت تعمل بمسمى «مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات»، وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة تساعد كافة أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، واستمرَّتْ تلك المهمة طوال هذه السنوات لتشهد في كل عام تطويرًا في أساليب العدِّ والحصر والمخرجات الإحصائية من البيانات والمؤشرات.



وتقوم الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ 3 مشاريع إحصائية خلال موسم الحج الواحد، وهي حصر أعداد الحجاج، وإحصاءات الخدمات المقدمة للحجاج، ومؤشرات إدارة أعمال الحج.



كما أعلنت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين إلى الأراضي السعودية عن طريق الجو بلغ (1.412.894) حاجا، فيما قدم عن طريق البر (86.359) حاج، وعبر البحر (16.848) حاج، وذلك بزيادة (123.369) حاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9%.