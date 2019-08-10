البعثة الطبية للحج تتابع المرضى بالمستشفيات.. وعيادات ثابتة ومتحركة بمخيمات المصريين

تابعت البعثة الطبية للحج الحالة الصحية للمرضى المصريين الذين تم تصعيدهم لمستشفيات عرفات، اليوم، السبت، لأداء مناسك الحج، مشيرا إلى أن "البعثة الطبية" تقدم خدماتها الطبية للحجاج المصريين بمخيمات "عرفات".



من جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي والمشرف على البعثة الطبية للحج، إنه تم التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لتصعيد المرضى المصريين لمستشفيات عرفات والبالغ عددهم 3 مستشفيات، كما تم التنسيق مع ذات المستشفيات لإجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضي والبالغ عددهم 35 حالة، لافتا إلى أن البعثة الطبية تتابع اليوم على مدار الساعة حالات المرضي بالمستشفيات للتأكد من تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة.



وأوضح الدكتور عمرو قنديل أن البعثة الطبية قامت اليوم بوضع عيادات طبية ثابتة بمخيمات الحجاج المصريين بعرفات بها جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن تكوين فرق طبية متحركة بين المخيمات لإغاثة أى من الحجاج المصريين وتقديم الخدمة الطبية لهم، خاصة في الحالات الطارئة.



من جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إن الفرق الوقائية بالبعثة جابت اليوم، مخيمات المصريين بعرفات، حيث قامت بإلقاء الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج لرفع وعيهم الصحي، ولتجنب إصابتهم بضربات الشمس، والوقاية من الأمراض المعدية، فيما تم توزيع "الماسكات" على ضيوف الرحمن.