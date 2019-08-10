القوى العاملة: توفير 106 آلاف فرصة عمل بالداخل و101 ألف بالخارج خلال 3 أشهر



واحتلت إيطاليا المركز الأول فى الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين ، تليها قبرص، ثم اليونان ، وبلغت تعاقدات البواخر الأجنبية 633 مصريا.



وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إنه فى إطار توضيح اتجاهات سوق العمل والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير فرص العمل المنتجة والحقيقية لشباب الخريجين بجميع تخصصاتهم، أرسلت الوزارة النشرة للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتكون مؤشرا مبدئيا يربط بين ما يدور بالخارج وما هو قائم في سوق العمل الداخلي.





أعلنت وزارة القوى العاملة، أنها وفرت 106 آلاف و447 فرصة عمل بالداخل، وبلغ إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج لأول مرة 101 ألف و234، وذلك خلال 3 شهور.وأوضحت الوزارة، أن النشرة الربع سنوية التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أظهرت أن المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ نحو 313 ألفا و665 مسجلا.وبلغ عدد المعينين من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل نحو 106 آلاف و447 فرصة منهم 77 ألفا و328 من حملة المؤهلات، و27 ألفا و535 من غير حملة المؤهلات، 1584 من ذوي الاحتياجات الخاصة .وقال إن إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج عن نفس الفترة بلغت 101 ألف و234 تعاقدا، منهم 99 ألفا و498 ذكورا و1736 إناثا.وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدولة العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، تليها الكويت ، ثم الأردن ، تليها الإمارات ، ثم قطر، وجاءت في المراكز السادس سلطنة عمان، ثم لبنان، والبحرين، والجزائر، وليبيا، واليمن، وسوريا.