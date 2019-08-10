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فن

بعد انتهاء جولتها في تونس.. إليسا: أفضل ما قدمت

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:55 ص
اليسا
اليسا
شروق ابراهيم
أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن سعادتها بنجاح جولتها الغنائية في تونس، التي أقيمت على مدار 3 أيام.

وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "يسعدني دائمًا أن أكون في تونس. كانت هذه الجولة واحدة من أفضل ما لدي، وأنا في النهاية نسيت المسافة الطويلة عندما التقيت بجمهوري الجيل. أراكم مرة أخرى قريبا جدا".

وأحيت إليسا يوم الأربعاء حفلًا ضمن مهرجان المنستير الدولي، وحفلًا غنائيًا آخر يوم الخميس في مهرجان قابس الدولي، وحفلًا في مهرجان قفصة الدولي أمس، الجمعة.

وكانت إليسا طرحت مؤخرًا أغنية "قبل أي حد تاني" لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى، وهي من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع علي فتح الله.

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